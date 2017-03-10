В Балаклаве рудокопы уничтожают пляж «Васили» (ФОТО)

Публикации за 10.03.17

В Балаклаве из-за работы рудоуправления на пляже «Васили» может произойти обвал.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», пляж «Васили», окруженный скалами, может исчезнуть, из-за обвала скальной породы. Всё дело в том, что рудоуправление, которое, кстати, давно уже отравляет жизнь местным жителям и туристам, до сих пор продолжает добычу флюсов, а также рекультивирует карьеры.

«Рудоуправление сбрасывает через разорванную трубу воду на рельеф местности. Но фото трещина видна из правого нижнего угла и влево вверх. По фронту метров 70. Внизу – пляж. Трещина увеличивается», – написал на своей странице в Facebook севастополец Владимир Илларионов.

Другие горожане отметили, что находиться на пляже действительно страшно: в любой момент может произойти обрушение. Местные жители подозревают: вместо того чтобы провести превентивные меры, пляж могут просто закрыть: «Наиболее часто используемая мера – тупо закрытие пляжа, могут даже охранника поставить».

Как сообщал «Новый День», регулярный отвал крупных фракций щебня в районе Васильевской балки в 2008 году привел к мощному оползню – под грудой камней оказался излюбленный пляж балаклавцев, а исчезновение самой балки, как естественного ущелья, усилило поток ветра в Балаклавской бухте. Отметим, что еще около десятка лет назад из-за работы Балаклавского рудоуправления пострадали жители рядом расположенного села Флотское: на многих домах появились огромные трещины. Эксперты и экологи в один голос твердили: Балаклава больше не в состоянии совмещать рудники и туризм, а местные власти должны определиться, какое направление приоритетное. Видимо, чиновники выбрали рудокопов.

Фото Владимира Илларионова

Балаклава, Анастасия Зук

Балаклава. Другие новости 10.03.17

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