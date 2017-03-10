Перила на набережной Севастополя покрылись трещинами и грозят обрушиться (ФОТО)

Публикации за 10.03.17

Состояние набережной в Севастополе вызывает тревогу у местных жителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перила на одной из лестниц на Приморском бульваре покрылись трещинами. Севастопольцы боятся, что перила скоро обрушатся.

Фотографии с объектом, который вскоре может начать разваливаться на куски, горожане опубликовали в одной из социальных сетей. Автор снимков подчеркнул: «следует обратить внимание ответственных за это место», и предположил, что причиной может являться сухое дерево, давящее на перила.

Однако большинство севастопольцев сошлись во мнении, что растительность здесь ни при чем, и проблема возникла из-за некачественного ремонта.

«Это не дерево... Это «звоночек» для директора департамента архитектуры и градостроительства», – оставила комментарий под публикацией одна из жительниц Севастополя.

По мнению горожан, дерево растет на этом месте порядка 50 лет, не причиняя перилам никакого вреда. А проблемы можно было бы избежать, если бы местные чиновники внимательней следили за примечательным городским объектом и своевременно организовывали ремонтные работы.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 10.03.17

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