Суд оставил без денег и прав севастопольца, оскорбившего инспектора ДПС

Публикации за 10.03.17

Оскорбление сотрудника ДПС встанет жителю Севастополя в копеечку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина вынужден будет заплатить 35 тысяч рублей за то, что публично обругал инспектора.

Случай произошел еще в декабре прошлого года. Сотрудники ДПС остановили машину, водитель которой оказался пьяным. Пока инспектор объяснял водителю, что на него будет составлен протокол за вождение в нетрезвом виде, водитель, видимо не согласный со своей участью, отвечал оскорблениями. Полицейский решил не оставлять это без внимания: было возбуждено уголовное дело.

Рассматривавший дело суд встал на сторону полицейского и постановил обязать любителя оскорблений заплатить штраф.

До этого решения суда горе-водителя также оштрафовали и за сам факт вождения в нетрезвом виде. Он заплатил 30 тысяч рублей и лишился водительских прав на полтора года.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 10.03.17

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