Задержан украинец, убивший 2,5 года назад жителя Севастополя

Публикации за 10.03.17

Правоохранители задержали украинца, избившего до смерти продавца на севастопольском рынке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошёл в 2014 году на рынке «Чайка». У 19-летнего гражданина Украины произошёл конфликт с одним из продавцов. Юноша применил борцовский приём – бросок через плечо, в результате чего, севастополец получил многочисленные травмы головы, от которых через несколько месяцев скончался в больнице.

Злоумышленник проживал в Севастополе временно и скрывался от прохождения службы в украинской армии. Но после происшествия юноша покинул город и вернулся на родину. Однако недавно украинец вновь решил посетить Россию и был задержан сотрудниками Белгородской таможни. Молодой человек этапирован в Севастополь по месту совершения преступления, сообщили в Следственном комитете города. Он обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего смерть».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 10.03.17

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