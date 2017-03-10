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Публикации за 10.03.17

Задержан украинец, убивший 2,5 года назад жителя Севастополя

Задержан украинец, убивший 2,5 года назад жителя Севастополя

Правоохранители задержали украинца, избившего до смерти продавца на севастопольском рынке.

Как передаёт корреспондент РИА , инцидент произошёл в 2014 году на рынке «Чайка». У 19-летнего гражданина Украины произошёл конфликт с одним из продавцов. Юноша применил борцовский приём – бросок через плечо, в результате чего, севастополец получил многочисленные травмы головы, от которых через несколько месяцев скончался в больнице.

Злоумышленник проживал в Севастополе временно и скрывался от прохождения службы в украинской армии. Но после происшествия юноша покинул город и вернулся на родину. Однако недавно украинец вновь решил посетить Россию и был задержан сотрудниками Белгородской таможни. Молодой человек этапирован в Севастополь по месту совершения преступления, сообщили в Следственном комитете города. Он обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего смерть».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 10.03.17

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