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Крым

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Публикации за 10.03.17

Пока украинцы считают гроши, Киев потратил на постпреда в вымышленной автономии 3,4 млн гривен

Пока украинцы считают гроши, Киев потратил на постпреда в вымышленной автономии 3,4 млн гривен

3,4 млн гривен (7,5 млн рублей) было потрачено в 2016 году на осуществление полномочий постоянного представителя президента Украины в Крыму.

Как передаёт корреспондент РИА , несмотря на то, что АРК уже не существует, а Крым находится в составе России, Украина продолжает выплачивать из государственного бюджета зарплаты чиновникам и госслужащим, которые якобы трудятся в Крыму. Так, в прошлом году траты на нужды государственного управления делами по обслуживанию деятельности президента Украины Петра Порошенко и его администрации составили почти 458 млн гривен. При этом на осуществление полномочий постпреда Украины в Крыму, который по странному стечению обстоятельств и даже по украинским документам находится в Херсоне, из бюджета израсходовано 3,4 млн гривен.

Отметим, что представительство Порошенко в Крыму – это не единственный государственный орган Украины, который якобы действует в изгнании.

Так в 2015 году в «незалежной» создали прокуратуру АРК для расследования преступлений, совершенных в Крыму. Правда, ведомство располагается в Киеве, но периодически заявляет о привлечении к ответственности крымских чиновников, военных и политических деятелей.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 10.03.17

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