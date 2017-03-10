Рейтинг шаурмы: Крым в конце списка / Зарплаты жителей полуострова едва хватает на оплату жилья и простую еду

Публикации за 10.03.17

Комитет гражданских инициатив вместе с форумом разработчиков Open Data Day составил «рейтинг шаурмы» в 85 российских регионах.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», Севастополь и Крым оказались в самом конце списка.

Авторы рейтинга оценивают покупательскую способность россиян из разных областей. При его составлении используются данные о зарплате, стоимости аренды жилья, прожиточном минимуме и стоимости продуктов в разных областях страны.

Чтобы посчитать «индекс шаурмы», надо взять доходы среднего человека, вычесть расходы на аренду жилья и на продукты и разделить это на цену шаурмы и на 30 дней. Полученное число – количество ежедневных порций этого кушанья.

Согласно рейтингу крымчанам и жителям Севастополя не хватает денег даже на аренду жилья и покупку минимального набора продуктов, не говоря уже о шаурме. Итоговый индекс – минус 1,91 и минус 0,96.

За средний доход авторы рейтинга приняли сумму в 19 тысяч 200 рублей у севастопольцев и на тысячу меньше у остальных крымчан.

По мнению исследователей, аренда жилья плюс продукты обходятся жителям Севастополя в 23 тысячи 512 рублей, а крымчанам в 26 тысяч 209 рублей.

Отметим, что лидеры рейтинга – жители Ямало-Ненецкого АО (10,77), Ханты-Мансийского АО (10,48), Тюменской области (7,49) и Магадана (7,31).

Ростовчане, «чеченцы» и «алтайцы» могут позволить себе по половинке порции этого фастфуда в день.

В компании «лишённых» шаурмы вместе с жителями полуострова оказались проживающие в Новосибирской (-0,47), Кемеровской областях (-0,08), а также в Дагестане (-0,42).

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 10.03.17

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