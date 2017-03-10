NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 10.03.17

Рейтинг шаурмы: Крым в конце списка / Зарплаты жителей полуострова едва хватает на оплату жилья и простую еду

Рейтинг шаурмы: Крым в конце списка Зарплаты жителей полуострова едва хватает на оплату жилья и простую еду

Комитет гражданских инициатив вместе с форумом разработчиков Open Data Day составил «рейтинг шаурмы» в 85 российских регионах.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», Севастополь и Крым оказались в самом конце списка.

Авторы рейтинга оценивают покупательскую способность россиян из разных областей. При его составлении используются данные о зарплате, стоимости аренды жилья, прожиточном минимуме и стоимости продуктов в разных областях страны.

Чтобы посчитать «индекс шаурмы», надо взять доходы среднего человека, вычесть расходы на аренду жилья и на продукты и разделить это на цену шаурмы и на 30 дней. Полученное число – количество ежедневных порций этого кушанья.

Согласно рейтингу крымчанам и жителям Севастополя не хватает денег даже на аренду жилья и покупку минимального набора продуктов, не говоря уже о шаурме. Итоговый индекс – минус 1,91 и минус 0,96.

За средний доход авторы рейтинга приняли сумму в 19 тысяч 200 рублей у севастопольцев и на тысячу меньше у остальных крымчан.

По мнению исследователей, аренда жилья плюс продукты обходятся жителям Севастополя в 23 тысячи 512 рублей, а крымчанам в 26 тысяч 209 рублей.

Отметим, что лидеры рейтинга – жители Ямало-Ненецкого АО (10,77), Ханты-Мансийского АО (10,48), Тюменской области (7,49) и Магадана (7,31).

Ростовчане, «чеченцы» и «алтайцы» могут позволить себе по половинке порции этого фастфуда в день.

В компании «лишённых» шаурмы вместе с жителями полуострова оказались проживающие в Новосибирской (-0,47), Кемеровской областях (-0,08), а также в Дагестане (-0,42).

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 10.03.17

Пока украинцы считают гроши, Киев потратил на постпреда в вымышленной автономии 3,4 млн гривен. / Задержан украинец, убивший 2,5 года назад жителя Севастополя. / Суд оставил без денег и прав севастопольца, оскорбившего инспектора ДПС.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter