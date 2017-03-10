NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 10.03.17

В Севастополе ночью из дома исчез ребёнок (ФОТО)

В Севастополе ночью из дома исчез ребёнок (ФОТО)

Полиция Севастополя ищет 15-летнюю девушку, пропавшую прошлой ночью.

Марина Завгородняя исчезла из родительского дома период с часу ночи до 5 утра 10 марта и пока не вернулась.

«Родители видели её в час ночи. Проснулись, а ребёнка нет», – рассказали агентству «Новый день» в пресс-службе Управления МВД России по городу Севастополю. В полиции добавили, что время пропажи девочки им тоже показалось странным, однако о возможной ссоре родители не сообщили.

Приметы Марины Завгородней: на вид 13-15 лет, рост 158 см, волосы русые, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, на зубах брекеты (белого металла).

Была одета: серый удлиненный пуховик, джинсы темно-синего цвета, черные полуботинки из искусственной кожи с застежкой из металла желтого цвета в верхней части, шапка вязаная серая, на правой руке в районе кисти красная шерстяная нить диаметром 1 мм, золотые сережки в ушах в виде гвоздики. При себе может иметь рюкзак коричневого цвета с рисунком в белые мелкие цветочки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Завгородней Марины Анатольевны, просьба сообщить по телефонам полиции 54-41-81 или 102.

Новый День: В Севастополе ночью из дома исчез ребёнок (ФОТО)

Севастополь, Галия Шакирова

Севастополь. Другие новости 10.03.17

На Украине обвинили Сбербанк в финансировании военных действий в ДНР И ЛНР. / Рейтинг шаурмы: Крым в конце списка. Зарплаты жителей полуострова едва хватает на оплату жилья и простую еду. / Пока украинцы считают гроши, Киев потратил на постпреда в вымышленной автономии 3,4 млн гривен.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter