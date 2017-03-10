В Севастополе ночью из дома исчез ребёнок (ФОТО)

Публикации за 10.03.17

Полиция Севастополя ищет 15-летнюю девушку, пропавшую прошлой ночью.

Марина Завгородняя исчезла из родительского дома период с часу ночи до 5 утра 10 марта и пока не вернулась.

«Родители видели её в час ночи. Проснулись, а ребёнка нет», – рассказали агентству «Новый день» в пресс-службе Управления МВД России по городу Севастополю. В полиции добавили, что время пропажи девочки им тоже показалось странным, однако о возможной ссоре родители не сообщили.

Приметы Марины Завгородней: на вид 13-15 лет, рост 158 см, волосы русые, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, на зубах брекеты (белого металла).

Была одета: серый удлиненный пуховик, джинсы темно-синего цвета, черные полуботинки из искусственной кожи с застежкой из металла желтого цвета в верхней части, шапка вязаная серая, на правой руке в районе кисти красная шерстяная нить диаметром 1 мм, золотые сережки в ушах в виде гвоздики. При себе может иметь рюкзак коричневого цвета с рисунком в белые мелкие цветочки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Завгородней Марины Анатольевны, просьба сообщить по телефонам полиции 54-41-81 или 102.

Севастополь, Галия Шакирова

Севастополь. Другие новости 10.03.17

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