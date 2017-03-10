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Публикации за 10.03.17

Севастополь и Крым в честь воссоединения с Россией будут отдыхать 3 дня

Севастополь и Крым в честь воссоединения с Россией будут отдыхать 3 дня

В Севастополе и Крыму 20 марта объявлено нерабочим днем в связи с празднованием Дня воссоединения Крыма с Россией.

Как передает корреспондент агентства «Новый день», так как в 2017 году 18 марта приходится на субботу, то праздничный выходной день переносится на 20 марта.

«На территории города Севастополя 18 марта является нерабочим праздничным днем. При совпадении с выходным днем нерабочего праздничного дня, указанного в Законе Севастополя от 10.03.2015 №122-ЗС «О праздниках и памятных датах города Севастополя», выходной день переносится на следующий день после нерабочего праздничного дня», – информирует сайт городского правительства.

Таким образом, севастопольцы вместе с остальными крымчанами будут отдыхать три дня – с 18 по 20 марта.

День воссоединения Крыма с Россией – праздник молодой. Он отмечается с 18 марта 2015 года. В этот день в 2014 году в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главы России и Республики Крым подписали межгосударственный договор о вхождении полуострова и города Севастополя в состав России в качестве ее новых субъектов. На территории Крыма этот день является выходным согласно республиканскому закону №80-ЗРК/2015 от 3 марта 2015 года.

Севастополь, Галия Шакирова

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