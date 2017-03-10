Писатели, прощайте: вокруг волошинского дома в Коктебеле разворачивается новый сюжет

Публикации за 10.03.17

В Доме писателей «Коктебель» перейдут от творчества к организации культурно-туристического досуга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Дом творчества писателей превратился коктебельский дом поэта и художника Максимилиана Волошина, которому 1924 году была выдана охранная грамота, гласившая: «Максимилиан Волошин с полного одобрения Наркомпроса РСФСР устроил в Коктебеле в принадлежащем ему доме бесплатный дом отдыха для писателей, художников, ученых...».

Дом творчества существовал долгие годы, пока в апреле 2006 года не стал принадлежать Национальному союзу писателей Украины – по договору с Коктебельским поселковым советом.

После прихода в 2001 году к власти в писательской организации Владимира Яворивского в Интернете, включая сам сайт Союза украинских писателей, появились объявления типа «Размещу в доме творчества «Коктебель» без посредников». Имущественный комплекс из 55 зданий и сооружений, расположенных на 8 гектарах земли, был банально разворован, половина его отошла в частные руки.

Украинские писатели превратили Дом творчества в доходный дом, застроив «номерами» всю территорию. После весны 2014 за аренду земли они не платили, администрация Феодосии оценила долг в 550 тыс руб.

Крымских структурных подразделений у Национального союза писателей Украины не было, но добровольно освобождать землю и помещения писатели не собирались, начались суды. Администрация Феодосии требовала от украинских писателей возвратить по акту приёма – передачи семь арендуемых земельных участков.

В октябре 2016 года феодосийские депутаты, устав бороться, дали согласие на передачу имущества Дома творчества писателей «Коктебель» в собственность Крыма и отказались от взыскания долга.

К этому времени на балансе Дома творчества числился только 31 объект, пять которых (волейбольная площадка, склад, ливнесток, теплица, теннисный корт) фактически были уничтожены.

Предполагалось, что возвращенные государству объекты будут переданы на баланс «Историко-культурного, мемориального музея-заповедника «Киммерия М.А Волошина».

Однако теперь планы изменились: до 15 июня 2017 года министерство экономического развития РК и акционерное общество «Корпорация развития Республики Крым» (принадлежащее «Черноморнефтегазу») осуществит мероприятия по разработке концепции культурно-исторического и туристического центра «Коктебель- парк».

Для этого министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым определит земельные участки, на которых планируется размещение центра «Коктебель- парк».

На сайте минэкономразвития Крыма сообщается: «Реализация проекта планируется на базе объектов бывшего Дома творчества писателей «Коктебель» инновационного культурно-туристического центра. На его территории возможно расположить ландшафтный парк, фестивальные, концертные, выставочные площадки с соответствующей инфраструктурой для отдыха и развлечения. К реализации проекта планируется привлечь ведущие архитектурные бюро. Уже сейчас, на этапе разработки концепции, проект интересен потенциальным инвесторам, в том числе и с иностранным капиталом, имеющим успешный опыт реализации аналогичных проектов».

«Создание «Коктебель-парка» будет способствовать формированию имиджа Крыма как значимого культурно-туристического центра, развитию туристического потенциала Республики Крым, сохранению и развитию объекта культурного наследия – усадьбы Максимилиана Волошина», – подчеркнул министр экономического развития Республики Крым Андрей Мельников.

Выходит, ни сам Волошин, ни его гости (А. Толстой, Н. Гумилёв, М. Цветаева, В. Брюсов, А. Белый, О. Мандельштам, Е. Дмитриева (Черубина де Габриак), П. Соловьёва, Н. Манасеина, В. Вересаев, М. Пришвин, А. Спендиаров, Ю. Львова, К. Богаевский, А. Лентулов, В. Ходасевич, И. Эренбург, М. Булгаков, В. Рождественский, К. Петров-Водкин, А. Остроумова-Лебедева), ни их последователи (Анастасия Цветаева, Ю.Друнина, Б. Окуджавы, Б.Ахмадулина, .Е.Евтушенко, В.Аксёнов, Р. Рождественский) на имидж Крыма и Коктебеля не повлияли.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 10.03.17

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