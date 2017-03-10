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Крым

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Публикации за 10.03.17

60 пишем, 12 в уме: треть участников СЭЗ в Крыму оказались виртуальными

60 пишем, 12 в уме: треть участников СЭЗ в Крыму оказались виртуальными

Реальных участников Свободной экономической зоны в Крыму оказалось на треть меньше заявленных, а их инвестиционная «мощь» – в пять раз слабее.

Как передает корреспондент РИА , реестр участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму на сегодняшний день содержит 834 юридических лица, заявивших о намерениях инвестировать в экономику Крыма. Севастопольская часть списка содержит 272 строки.

«В 2016 году треть участников – около 250 (из 754 зарегистрированных на конец года) даже не сдали отчетов, то есть не приступили к деятельности», – сообщил министр экономического развития Крыма Андрей Мельников , добавив, что участники СЭЗ декларировали вложение 60 млрд руб в осуществление своих проектов, однако, по данным министра, те, что реально начали работать, заявили о намерении инвестировать в свои проекты 12 млрд руб.

При этом Мельников считает, что в Крыму перспективно вкладывать деньги в курортный бизнес и сельское хозяйство, а также в выращивание мидий и устриц – те партии, которые сейчас предлагают производители, слишком малы для крупных торговых сетей.

Министр так же напомнил, что вдоль трассы «Таврида», которая протянется через весь полуостров, предполагается построить более 200 объектов торговли и сервиса, и это тоже «лакомый кусок» для желающих заработать.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 10.03.17

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