В Симферополе чиновник-контрабандист открыл домашнюю нарколабораторию

Публикации за 10.03.17

В Симферополе чиновник открыл у себя дома лабораторию по производству метамфетамина.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня сотрудники ФСБ накрыли работу лаборатории по производству наркотических средств, которую открыл у себя дома один из руководителей МБУК «Центр эстрадного искусства». По имеющимся данным, задержанный является членом преступной группы, организовавшей в 2016 году в Крыму производство наркотических средств, а также контрабандных каналов поставки их прекурсоров с территории Украины. По месту его проживания было обнаружено и изъято более 600 граммов метамфетамина, а также лабораторное оборудование для производства наркотиков. Изготавливаемые наркотики сбывались в развлекательных заведениях Крыма, сообщила пресс-служба УФСБ Крыма.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 10.03.17

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