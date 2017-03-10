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Крым

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Публикации за 10.03.17

Росавиация расширяет географию субсидированных маршрутов в Крым

Росавиация расширяет географию субсидированных маршрутов в Крым

В 2017 году жители 61 города России смогут купить льготные авиабилеты в Крым.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», маршрутная сеть увеличилась на три направления – Сочи, Орск и Сыктывкар.

По словам главы Росавиации Александра Нерадько, увеличится и льготный период авиаперевозок: полеты планируется проводить а с 15 мая до 1 ноября.

Финансирование программы субсидируемых авиаперевозок в Крым в 2017 году составит 475 миллионов рублей. Для сравнения: в 2016 году из федерального бюджета на эти цели выделили почти 612 миллионов рублей.

На сегодняшний день продажи билетов на прямые рейсы в Крым по льготным тарифам открылись уже в трёх десятках российских городов. Самый дорогой «льготный» перелёт – из Нового Уренгоя, обойдётся в 11 тысяч рублей в одну сторону. А самый дешёвый тариф в Белгороде – 2,5 тысячи рублей в одну сторону.

Право на льготу имеет молодёжь до 23 лет, пенсионеры, инвалиды I группы, а также инвалиды II, III групп с детства и сопровождающие их лица.

Напомним, что практика субсидирования авиабилетов в Крым началась в 2014 году в целях популяризации курортов республики у россиян.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 10.03.17

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