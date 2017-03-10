Изымать недвижимость под объекты ФЦП в Крыму будет Кремль

Публикации за 10.03.17

Изъятие земельных участков и других объектов недвижимости под реализацию Федеральной целевой программы в Крыму будет контролировать федеральный центр.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», сегодня на заседании президиума Госсовета Крыма вице-премьер Павел Королев сообщил, что процедура изъятия земельных участков для строительства объектов ФЦП меняется – теперь инициатива будет исходить из федерального центра.

«Законопроект Республики Крым после непростых обсуждений согласован в минэкономразвития РФ, – отметил он. – Суть сводится к следующему – инициаторами изъятия для федеральных нужд выступает орган исполнительной власти федеральный, а предоставлять, с учетом компенсации из федерального бюджета, будет Республики Крым, либо ее муниципальны органы».

По словам вице-премьера, такая схема ранее не предусматривалась вообще и будет апробирована при строительстве подхода к Керченскому мосту, а также для отселения жителей из домов, которые не попали в санитарную зону.

Самый сложный объект – это трасса «Таврида», отметил Королев: из 243 км трассы 170 км проходит по частным землям. Объявление о начале процедур изъятия уже сделано, и в ближайшее время Совмин внесет законопроект о новой процедуре в Госсовет.

Всего в этом году запланированы работы на 22 млрд руб по строительству съезда с Керченского моста и федеральной трассы «Таврида».

Напомним, в апреле 2016 года Госсовет уже упрощал процедуру изъятия земельных участков для строительства объектов в рамках Федеральной целевой программы. Принятые изменения в закон об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений позволяют проводить процедуры без постановки участков на кадастровый учет, признают действительными документы украинского образца и определяют форму и процедуру заключения соглашения об изъятии.

При этом все новшества минземимущества Крыма внедряло по согласованию с минэкономразвития РФ.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 10.03.17

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