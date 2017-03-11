УЕФА выделил 1 млн евро на развитие крымского футбола

Публикации за 11.03.17

Крымскому футболу выделили на развитие 1 млн евро.

Как сообщили РИА «Новый День» в КФС, 10 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошло рабочее совещание с участием члена исполкома УЕФА Франтишека Лауринеца, директора департамента национальных ассоциаций УЕФА Зорана Лаковича, президента Крымского футбольного союза Юрия Ветохи, управляющего делами КФС Ольги Безугловец, а также представителей финансового и юридического департаментов УЕФА. В ходе двусторонней встречи были обсуждены наиболее актуальные вопросы, связанные с развитием футбола в Крыму, а также выработаны пути их решения.

«Чиновники УЕФА высоко оценили работу Крымского футбольного союза по развитию футбола на полуострове и выразили готовность в дальнейшем максимально оказывать всестороннюю поддержку футболу в Крыму, – заявили в КФС. – Так, УЕФА выделил 1 миллион евро на развитие крымского футбола, а представители Союза европейских футбольных ассоциаций заявили о готовности сотрудничать с Крымским футбольным союзом по различным проектам. В частности, речь шла о программе УЕФА «Хет-трик», направленной на строительство мини-футбольных площадок с искусственным покрытием. Было заявлено и о готовности УЕФА совместно с КФС осуществлять обучение, повышение квалификации и лицензирование крымских футбольных тренеров и арбитров».

На встрече обсуждался и вопрос, связанный с трансферными сертификатами крымских футболистов. Напомним, пока лишь футболисты в возрасте с 14 до 18 лет получили право выступать в общероссийских соревнованиях. Подвижек в этом вопросе не произошло: представители УЕФА и КФС договорились вести совместную работу по решению этой проблемы.

«В дальнейшем специалисты УЕФА планируют посетить полуостров, где на месте смогут оценить ситуацию со спортом номер один в Крыму», – заявили в КФС. Ранее сообщалось, что делегация УЕФА может приехать в Крым в феврале.

Симферополь, Лиана Макоба

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