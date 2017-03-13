Только треть очередников Крыма получат шанс пойти в детский сад в 2017 году, в Симферополе – один из восьми

Публикации за 13.03.17

Очередь в детские сады Крыма достигла почти 30 тысяч человек. Из общего числа очередников каждый третий проживает в Симферополе. Однако столичные власти показывают скромные результаты по строительству новых и созданию дополнительных мест в существующих детсадах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередь детей от 3 до 7 лет составляет около 26 тыс человек, от рождения до 3-х лет – около 3 тыс. В крымской столице, по информации главы комитета Госсовета Крыма по образованию, науке, молодежи и спорту Владимира Бобкова, очередь в детские сады составляет 8,8 тыс и еще 3 тыс в Симферопольском районе.

Многие очередники в мае получат путевки, но потребности Симферополя, Ялты, Бахчисарая, Керчи и Евпатории удовлетворить не получится: из 5,9 тыс мест, созданных в 2016 году, в Симферополе дополнительно открыли только 380, в Евпатории и Джанкое вообще ноль.

«Симферопольский муниципалитет имел возможность получить модульный детский сад, но в 2016 году при распределении десяти конструкций согласился на одну, – подчеркнул Бобков. – Можно было подумать, что не хватает свободной земли, но спустя два месяца муниципальные власти начали строить два модульных детских сада за свои средства».

В текущем году, по словам главы комитета, в республике планируется открыть 43 модульных сада на 5 тысяч мест, но Симферополь опять готов предоставить лишь одну площадку. «Это красноречивое подтверждение того, что в муниципалитете отсутствует четкая программа действий», – считает Бобков, отмечая, что с учетом особых нужд Симферополю отписано 18 модулей. Но площадки, которые подготовил муниципалитет, вызовут большие сложности у подрядчиков. «Наша задача, получив шанс выйти из пике, им воспользоваться», – заключил Бобков.

Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев усмотрел в информации главы комитета «некоторые противоречия». Действительно, в прошлом году в столице выдали 4 тысячи 421 путевку на прием в детский сад, что вполовину превосходит возможности. Но на текущий год уже подобрано 10 площадок: реконструкция трех детских садов и строительство семи новых по ФЦП. «Достаточно серьезный результат покажем», – заверил Бахарев.

В свою очередь, спикер Госсовета Владимир Константинов назвал серьезным результатом введение ежегодно по 1-1,5 тыс мест в детских садах. Он напомнил, что в микрорайонах столицы республики находятся законсервированные, брошенные, либо разрушающиеся здания, некогда относящиеся к системе дошкольного образования. Несколько из них находятся в микрорайоне Загородный и раньше арендовались под колледжи. Еще одно здание на ул. Куйбышева – 26 сейчас находится в аварийном состоянии и облюбовано бомжами.

Напомним, в прошлом году очередь в детские сады Крыма составляла 19 тысяч человек, из которых 15 тысяч приходилось на Симферополь.

Симферополь, Глеб Заскоков

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