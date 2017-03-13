Керченский мост обеспечил предприятия Крыма миллиардными заказами

Публикации за 13.03.17

Объем заказов на крымских предприятиях для Керченского моста превысил 3 млрд рублей и продолжает расти.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в проекте участвуют более 150 крупных, средних и малых предприятий полуострова. В основном они выполняют заказы по созданию плавсистемы, изготовлению металлоконструкций, поставке инертных материалов, и контракты по обеспечению жизнедеятельности стройки.

Один из крупнейших заказов мостостроителей выполняет «Севморзавод», который работает над созданием плавучей системы, для транспортировки арки Крымского моста с керченской технологической площадки к месту монтажа – на фарватерные опоры в Керченском проливе. В свою очередь керченский судостроительный завод «Залив» занимается изготовлением металлоконструкций пролетных строений автодорожного моста общим весом 500 тонн.

«Строительство – это всегда драйвер развития экономики. Строительство Крымского моста уже сейчас – это не только более 180 предприятий основной кооперации, но и несколько тысяч компаний, которые опосредованно обеспечивают стабильное строительство в Керченском проливе. Владивосток, Тюмень, Уфа, Курган, Екатеринбург, Омск, Томск, Магнитогорск, Северо-Запад, Центральная Россия, Юг – для географического списка участников проекта потребуется карта всей Российской Федерации», – цитирует пресс-служба инфоцентра «Крымский мост» начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Романа Новикова.

Как сообщал «Новый День», в феврале рабочие наполовину собрали своды арок Крымского моста. К сборке арочных пролетов на данный момент привлечено более 500 инженеров и рабочих.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 13.03.17

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