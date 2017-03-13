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Крым

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Публикации за 13.03.17

Зима возвращается: в Крыму дожди и мокрый снег

Зима возвращается: в Крыму дожди и мокрый снег

В Крыму на неделе будет прохладно, а в горах ждут мокрый снег.

Как передаёт корреспондент РИА , до конца недели в Крыму ожидается прохладная и дождливая погода, определяемая циклоном, образовавшимся над Чёрным морем.

«Температура ночью до +6 градусов тепла, днём до +11 градусов, а в горах до -2 градусов мороза и есть вероятность выпадения снега. В выходные дни характер погоды существенно не изменится местами дождь, в горах с мокрым снегом», – сообщила РИА начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

Отметим, среднесуточные температуры воздуха с начала марта в Крыму на 3-5 градусов были выше нормы. Столбики термометров поднимались до +20 градусов тепла.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 13.03.17

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