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Крым

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Публикации за 13.03.17

В Крыму спасали моряков, унесённых в открытое море на лодке

В Крыму спасали моряков, унесённых в открытое море на лодке

В Чёрном море сотрудники МЧС спасли четырёх моряков на моторной лодке, потерявшей ход.

Как передаёт корреспондент РИА , в 10 километрах от берега, на траверзе мыса Лукулл, моторная лодка, на борту которой, находилось 4 человека, потеряла ход и понесло в открытое море. На помощь экипажу отправились спасатели МЧС Севастополя на катере «Мангуст». Операция была осложнена волнением моря и темнотой.

Несмотря на неблагоприятные условия, на поиски моряков ушло около часа, после чего лодку отбуксировали в порт . Экипаж лодки не пострадал и не нуждался в медицинской помощи, сообщила пресс-служба МЧС Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 13.03.17

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