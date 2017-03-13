В Крыму спасали моряков, унесённых в открытое море на лодке

Публикации за 13.03.17

В Чёрном море сотрудники МЧС спасли четырёх моряков на моторной лодке, потерявшей ход.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в 10 километрах от берега, на траверзе мыса Лукулл, моторная лодка, на борту которой, находилось 4 человека, потеряла ход и понесло в открытое море. На помощь экипажу отправились спасатели МЧС Севастополя на катере «Мангуст». Операция была осложнена волнением моря и темнотой.

Несмотря на неблагоприятные условия, на поиски моряков ушло около часа, после чего лодку отбуксировали в порт . Экипаж лодки не пострадал и не нуждался в медицинской помощи, сообщила пресс-служба МЧС Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 13.03.17

Зима возвращается: в Крыму дожди и мокрый снег. / Керченский мост обеспечил предприятия Крыма миллиардными заказами. / РПЦЗ призвала «освободить» Красную площадь и Россию от Ленина. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»