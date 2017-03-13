Остались не у дел: В Феодосии логопедов хотят лишить пенсии / Феодосийские чиновники сократили должности и без того редких специалистов

Публикации за 13.03.17

В одной из феодосийских школ сократили трёх учителей-логопедов, проработавших много лет.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», феодосийские логопеды из школы №21 готовятся в суде доказывать свой учительский стаж. Узких специалистов, которых, к слову, на полуострове не хватает, оставили без положенного отпуска, а главное, без льготной пенсии.

«При Украине мы числились работниками логопункта при управлении образования. Никогда не было никаких проблем ни с рабочим днем, который длится четыре часа для учителей-логопедов, ни с отпускными в 56 дней», – цитируют учителя-логопеда Наталью Бендяк крымские СМИ.

В 2014 году логопедов приписали к методологическому кабинету «МКУ Управления образования Администрации Феодосии РК». Только спустя три года они узнали, что МКУ не имеет лицензии на образовательную деятельность и педагоги, работающие в нём, таковыми не считаются. Логопедам вдвое сократили отпуск, лишили их стимулирующих выплат. А в конце февраля и вовсе сократили.

«В конце указанной недели нас познакомили с уведомлением о сокращении ввиду вывода из штата методкабинета наших должностей. А также о предстоящем вводе в него должностей дефектолога, сурдолога, социального педагога. Эти должности нам и предлагают в качестве альтернативы. Только вот образовательной лицензии всё так же не будет, и мы, по сути, будем перебирать бумажки и рекомендовать родителям отвести ребенка к логопеду, которого нет», – рассказывает логопед.

«Нам в пенсионном фонде инспектор поясняет: «Ваша должность входит в классификацию льготных должностей с выслугой лет и пенсией по истечению 25 летней работы. Но так как вы не в образовательном предприятии трудитесь, то эти годы вам не зачтутся в педагогическую льготную пенсию, – рассказывает Бендяк – Сейчас получается, что я теряю желаемую пенсию. Мне до неё оставалось 3,5 года». Более того, по ее словам, теперь людям придется «подтверждать даже украинские годы» работы.

Отметим, что по данным специалистов, на полуострове 30% детей так или иначе нуждаются в помощи логопедов. Между тем, из-за кадрового голода наличием узких специалистов могут похвастаться далеко не все детские поликлиники.

Феодосия, Галия Шакирова

Феодосия. Другие новости 13.03.17

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