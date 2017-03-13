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Публикации за 13.03.17

В Севастополе задержали банду серийных воров, «чистивших» со сканером машины

В Севастополе задержали банду серийных воров, «чистивших» со сканером машины

В Севастополе задержали воров, грабивших автомобили.

Как передаёт корреспондент РИА , местные жители 25, 27 и 43 лет взламывали автомобили при помощи сканера, считывающего код снятия с сигнализации. Правоохранители вышли на след злоумышленников после того, как в полицию обратился севастополец, у которого из припаркованного возле торгового центра автомобиля похитили i-Pad.

Когда грабителей задержали, у них был изъяли прибор для сканирования системы безопасности автомобилей. Также установлена причастность злоумышленников к совершению аналогичных краж.

За грабёж каждому из «трио» грозит до 5 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба МВД Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 13.03.17

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