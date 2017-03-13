Член британского парламента: Крым – исторически часть России / Москва лишь осуществила желание крымчан вернуться

Публикации за 13.03.17

Россия исполнила желание жителей Крыма, вернув полуостров под свою юрисдикцию. Об этом заявил член палаты лордов британского парламента от Консервативной партии Ричард Бэлф.

Он отметил, что 8 -9 лет назад несколько раз бывал на Украине, и его уже тогда поразило, как много людей, включая руководящих работников, считали, что Крым должен быть частью России. «Я считаю, что Крым – это историческая часть России. Уже почти десять лет назад жители полуострова говорили, что хотят быть в составе российского государства. Спустя некоторое время Москва осуществила это желание и вернула Крым обратно. И хотя на полуострове все еще есть противники возвращения Крыма, превалирующее большинство все равно считает себя гражданами России», – цитируют парламентария «Известия».

Блэф считает, что ближайшие несколько лет Великобритания в отношении Крыма будет придерживаться общей политики Евросоюза: признание полуострова российским, по его словам, было бы «очень дружеским решением», однако политикам необходимо учитывать интересы своей страны.

Напомним, лорд Ричард Бэлф является пожизненным пэром в палате лордов. Паботал в министерстве иностранных дел Великобритании, был депутатом Европейского парламента. Сейчас занимается вопросами международной политики и членства Великобритании в ЕС.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.03.17

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