Мэр Ялты отключит свет и воду нелегальным отелям / Таким образом Ростенко собирается бороться с «хаотичной застройкой города»

Публикации за 13.03.17

Вслед за торговыми ларьками, рекламными щитами и гаражами ялтинский градоначальник Андрей Ростенко решил взяться за мини-гостиницы, владельцы которых не зарегистрировали свою деятельность.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», глава городской администрации предложил отключить незаконные объекты торговли и отели от водоснабжения и электроэнергии.

«Такие меры действуют в ряде регионов, и нам было бы также неплохо перенять этот опыт, который, как показывает практика, является достаточно эффективным», – заявил Ростенко на рабочей встрече с временно исполняющим обязанности начальника Службы государственного строительного надзора Крыма Нариманом Исаевым.

По мнению ялтинского мэра, лишившись коммунальных благ, ялтинцы перестанут хаотично застраивать береговую линию Большой Ялты. Похоже, его мнение разделяет и симферопольский чиновник.

«Главное в нашей с вами совместной работе – это результат, который будет выражаться в отсутствии незаконных строений на Южном берегу Крыма, особенно в прибрежной зоне», – цитируют Наримана Исаева городские СМИ.

Кроме того, ялтинский горсовет собирается подписать со Службой Госстройнадзора соглашение, согласно которому сможет получать информацию о выдаче разрешений на начало строительных работ, на ввод объекта в эксплуатацию объекта и прочее, и контролировать ход работ на разных этапах.

«К примеру, готовы фасады зданий или нет, выполнены ли собственником обязательства по прокладке инженерных коммуникаций, наведён ли порядок вокруг стройплощадки, согласно требованиям законодательства Российской Федерации», – объяснил председатель Ялтинского городского совета Роман Деркач.

Как уже сообщал «Новый День», ялтинские власти всерьёз взялись за внешний облик курорта и собираются демонтировать всё, что, по их мнению, его уродует. Популярный у туристов рынок «У Марата» в Гаспре и три десятка гаражей в районе улицы Крупской в Ялте уже попали под снос.

Та же участь ожидает ещё около 500 незаконных построек, в том числе торговых объектов, и столько же рекламных конструкций.

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Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 13.03.17

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