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Публикации за 13.03.17

Где в Симферополе не место для эротики? Практически везде

Где в Симферополе не место для эротики? Практически везде

Горадминистрация Симферополя определила места распространения продукции эротического характера, точнее, перечислила, где ее нельзя продавать.

Как передает корреспондент РИА , в «черный список» попали помещения и прилегающие к ним территории органов государственной власти и органов местного самоуправления, лечебные учреждения, другие учреждения и организация, осуществляющие работу с детьми в возрасте до 18 лет.

Нельзя торговать на расстоянии менее 500 метров от входа дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования для детей и подростков. Так же как и в помещениях ритуальных объектов, культовых зданий и сооружений, в учреждениях культуры и искусства, в помещениях молодежных, культурно-досуговых центров, спортивных сооружений, в промышленных организациях и на прилегающих к ним территориях, на рынках, вокзалах, в аэропортах.

Журналы должны быть в запечатанных упаковках, но не должны быть разложены на лотках. Нельзя торговать с рук, из палаток, тележек, корзин и иных сборно-разборных

конструкций, и специальных приспособлений, из торговых автоматов.

Короче говоря, торговать пикантной продукцией нельзя практически нигде. Интересно, сохранится ли старейший в городе магазин «для взрослых» на Пушкинской: его можно считать прилегающим и к музею, и к учебному заведению – семинарии.

Следить за соблюдением порядка будет управление торговли и бытового обслуживания населения администрации города Симферополя.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 13.03.17

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