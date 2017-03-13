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Крым

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Публикации за 13.03.17

Сообразили на троих: маршрут круиза между Стамбулом и Крымом расширят за счёт Болгарии

Сообразили на троих: маршрут круиза между Стамбулом и Крымом расширят за счёт Болгарии

К маршруту круиза Сочи-Крым-Стамбул может присоединиться Болгария.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», с подобным предложением к болгарским властям обратился глава Ростуризма Олег Сафонов.

«…буквально несколько дней назад я встречался с министром туризма Болгарии, я им предложил возможность продления линии из портов Крыма к ним в Болгарию, в 1 или 2 порта… Я надеюсь, достаточно оперативно предоставят нам ответ, надеемся, что он будет положительным. Это очень важно и для нашей страны, и для болгарцев, мы в этом заинтересованы, хотим создать межгосударственный круизный маршрут по Черному морю, к сожалению, сейчас таких маршрутов у нас нет», – цитирует Сафонова РИА «Новости».

Напомним, осенью прошлого года президент России Владимир Путин поручил открыть морское круизное сообщение между Крымом и Сочи. В декабре 2016 года стало известно, что в маршрут будет включён турецкий Стамбул.

Накануне стало известно, что Росморпорт купил для круиза 9-палубный лайнер «Roy Star» вместимостью 1190 человек и длиной 141,5 м.

Как уверяет пресс-служба ведомства, несмотря на то, что судно построено в 1971 году, оно «приведено в соответствие современным требованиям» и полностью готово к пассажирским перевозкам.

К услугам пассажиров на борту находятся 4 бассейна, два ресторана с питанием по системе «шведский стол», кинотеатр, бар, дискотечная и концертная площадки, спа-зона и магазин duty free.

В свой первый рейс круизный лайнер должен отправиться 1 мая. В настоящее время на судно ищут капитана.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 13.03.17

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