Новые фонари в Севастополе назвали «свинским» отношением к городу и «эстетическим адом» (ФОТО)

Публикации за 13.03.17

Генеральный директор компании «Городские инновации» (организация, занимающаяся установкой так называемых «умных» остановок – прим. «НД») Антон Червинский, разглядел в подходе к установке новых фонарей в Севастополе «свинское» отношение к городу. Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в своем посте Червинский провел параллель между результатами установки фонарей (по его мнению – одних и тех же) в Севастополе и Санкт-Петербурге. В последнем, по его словам, чиновники более ответственно подошли к вопросу благоустройства города.

«Совсем недавно выкладывал пост про шикарные питерские городские фонари освещения и о том, как власти при их установке все коммуникации прячут под землю, освобождая городскую среду от лишнего хлама. И сегодня в Севастополе, в самом центре городе, вижу совершенно новые, красивые, свежеустановленные фонари, причем, заказанные из Санкт-Петербурга (судя по названию на фонаре), как раз той же фирмы, что и в Питере стоят. Радость и одновременно дикое разочарование. Как же можно так скотски относиться к городскому пространству, устанавливая новые, красивые фонари и не прятать провода между ними под землю?», – возмутился Червинский, назвав увиденное «эстетическим адом».

Он также выразил надежду, что глава города – врио губернатора Дмитрий Овсянников, увидев насколько некачественно установлены фонари, обязательно примет меры в отношении ответственных чиновников.

«Кричу и взываю Департамент градостроительства и архитектуры наказать этих моральных уродов, загаживающих наш город. Самое печальное, что скорее всего, виновниками «торжества» является Департамент городского хозяйства, задача которого как раз делать город лучше и прекраснее. Но, судя по всему, с таким подходом мы далеко не уедем», – подытожил Червинский.

Как уже сообщал «Новый День», за последнее время департамент архитектуры и градостроительства правительства Севастополя не в первый раз попадает в поле зрения бдительных горожан. Так, жители Севастополя назвали «звоночком» для директора департамента разрушающиеся перила на одной из лестниц набережной города. Горожане посчитали, что объект покрылся трещинами и может обвалиться из-за некачественно проведенного ранее ремонта.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 13.03.17

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