Ялтинцы недовольны ржавыми и дырявыми городскими маршрутками (ФОТО)

Публикации за 13.03.17

Состояние некоторых автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки по Ялте, вызывает негодование у местных жителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Интернете появился снимок салона одной из маршруток, с ржавым и дырявым дном, через которое видно колесо.

«Вот такая дырка в одной ялтинской маршрутке! Как можно выпускать ржавое до дыр корыто в маршрут?», – возмутился местный житель, опубликовавший фотографию в соцсетях.

Примечательно, что другие пользователи, увидев снимок, смогли определить предположительный маршрут автобуса, так как его дырявое дно стало запоминающейся отличительной чертой.

«Это «10-ка», там 2 маршрутки в ужасном состоянии», – прокомментировал опубликованную фотографию один из жителей Ялты.

«Они там все «за баблом» гонятся. Выезжают на 3 полосы, стоят на остановках по 10 минут, чтобы все к ним сели, подрезают других и т.д.», – нелестно отозвался о «10-х» маршрутках другой пользователь.

Отметим, что именно власти Ялты стали инициаторами увеличения стоимости проезда в маршрутках. В ноябре 2016 года местные чиновники заявили, что адекватный тариф на перевозки – от 20 до 25 рублей (сейчас цена услуги 13 рублей – прим. «НД»). При этом замглавы администрации Иван Паюк предположил, что увеличение стоимости «вызовет негативную реакцию какой-то части населения», но без этого нельзя сделать так, чтобы в городе «на рейс выходила нормальная автомашина». В свою очередь, в феврале 2017 года против резкого повышения цен на проезд выступил председатель комитета Госсовета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петр Запорожец, заявив, что это, наряду с повышением тарифов на коммунальные услуги, может привести к социальному взрыву.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 13.03.17

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