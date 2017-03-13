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Крым

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Публикации за 13.03.17

Студентов на лето зовут в Крым – помыть пол и посуду / Платить много не обещают

Студентов на лето зовут в Крым – помыть пол и посуду Платить много не обещают

Студентов на лето зовут в Крым – помыть пол и посуду, за такую работу в «райском саду» готовы платить 8 тыс руб в месяц.

Как передает корреспондент РИА , в курортный сезон Крым всегда привлекал дополнительную рабочую силу. В предыдущие годы большинство неквалифицированной рабочей силы составляли приезжие с Украины, теперь руководству здравниц и пансионатов нужно искать другие резервы.

Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий видит выход в привлечении к работе на объектах размещения и пляжных территориях в 2017 году Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

Список вакансий – с кратким описанием и зарплатой – можно найти на сайте минкурортов. Наиболее востребованными профессиями являются горничные и официанты (8 – 15 тыс руб), уборщики помещений и территорий, вожатые, медицинские работники: врачи различных квалификаций и медицинские сестры; технический персонал: мойщик посуды, работник прачечной (8-10 тыс руб), грузчик, подсобный рабочий, повара и кухонные рабочие.

Садовники на сезон требуются в Мысовое и Портовое (8 тыс), Судак и Алушту (10 – 11 тысяч), спасателям готовы платить 9 тыс руб, массажисту и фотографу – 11 тысяч.

54 крымских предприятия обещают предоставить сезонным работникам жилье.

Возможно, при условии предоставления жилья у моря и питания кого-то из студентов и привлекут такие зарплаты. Но «Российские студенческие отряды» выдвинули свои условия о порядке трудоустройства членов организации на объекты, согласовании требований между работодателем и организацией, условиях трансфера и размещения студентов, порядок оформления их в качестве сотрудников.

Впрочем, другие ведомства предлагают студентам и другие варианты, например, участие в строительстве Керченского моста: в прошлом году на этой стройке работали студенты шести российских ВУЗов. По некоторым данным, им платили по 150 рублей за час работы.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 13.03.17

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