Власти Феодосии решили разобраться с местными стритрейсерами, «пока никого не покалечило»

Публикации за 13.03.17

Площадь у одного из феодосийских кинотеатров облюбовали уличные гонщики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местные власти уверены, что если заезды стритрейсеров не прекратятся, могут пострадать люди.

О том, что жители Феодосии стали часто жаловаться на уличных гонщиков, заявила председатель горсовета Светлана Гевчук. Она обратилась к правоохранительным органам с просьбой побыстрее разобраться с этой ситуацией.

«Много нареканий по поводу того, что площадь у кинотеатра «Крым» стала доступна для любителей автомобильных гонок. А там у нас и дети, которые выходят с родителями и катаются на машинках, это приведет к несчастному случаю. Если есть возможность сработать оперативно, нужно закрыть вопрос, предусмотреть беду», – сказала Гевчук.

В то же время, глава администрации Феодосии Станислав Крысин выразил мнение, что если разбираться со стритрейсерами – то раз и навсегда. Так как, если им просто ограничить доступ на площадь, они найдут другое место для гонок, что все равно не исключает возможность несчастного случая.

«Их нужно выявлять и наказывать, ставить на учет, проводить профилактические беседы», – цитирует «Кафа» Крысина.

Феодосия, Леонид Маковецкий

Феодосия. Другие новости 13.03.17

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