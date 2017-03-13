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Крым

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Публикации за 13.03.17

Коту Сосискину не могут найти место: ялтинские чиновники так и не определились, куда деть семерых котов

Коту Сосискину не могут найти место: ялтинские чиновники так и не определились, куда деть семерых котов

Ялтинские чиновники не знают, где поставить памятник «Коту Сосискину».

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», бронзовый «Кот Сосискин», который должен стать новой ялтинской достопримечательностью, уже готов и в ближайшее время приедет в город.

Об этом в одной из соцсетей сообщил автор идеи Игорь Вяземский. «Сосискин уже готов ехать в Ялту!!!» – прокомментировал происходящее инициатор турмаршрута «Семь ялтинских котов».

Однако где расположится бронзовый домашний любимец, пока не известно. Как рассказали агентству «Новый День» в управлении культуры города Ялты, до сих пор идёт обсуждение, куда поставить памятник «Коту Сосискину» и шести его бронзовым сородичам.

«Рассматриваются разные варианты. У инициаторов свои идеи. Думаю, в скором времени этот вопрос решится», – пообещали в ведомстве.

Напомним, что впервые идея была озвучена в ноябре прошлого года. Предприниматель Игорь Вяземский выступил с предложением установить скульптуру «Коту Сосискину» и создать в городе туристический маршрут «Семь ялтинских котов».

Новый День: ''Коту Сосискину'' не могут найти место: ялтинские чиновники так и не определились, куда деть семерых котов

«Мне рассказывали ялтинские старожилы, что здесь, как и везде, после войны люди жили очень бедно, но был в Ялте генерал, достаток которого был выше обычного – он даже часто ел сосиски. По соседству с ним жила женщина, у которой был кот. Он пробирался к генералу, воровал у него сосиски и приносил своей хозяйке, проявляя заботу», – рассказал автор идеи, отметив, что скульптуры котов могли бы располагаться на улице Пушкинской и на Набережной в разных местах.

Ялтинский мэр Андрей Ростенко Вяземского поддержал, отметив, что Ялта – это город котов. «В доме, где есть кот или кошка, всегда уютно и тепло. Также и в нашем городе царит атмосфера умиротворения, лёгкости и тепла, а жители и гости всегда в хорошем настроении», – заметил Ростенко.

Но места 7 котам до сих пор не нашли.

Отметим, что крымчане по всему полуострову испытывают непреодолимую любовь к кошкам и сосискам. Во всех крымских городах и посёлках пушистым мурлыкам живётся подчас лучше, чем людям. Что касается сосисок, то в апреле 2015 года в международном детском лагере «Артек» появился памятник этому колбасному изделию – данный артобъект уже назвали самым нелепым в мире.

Ялта, Оксана Мурзина

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