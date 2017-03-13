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Крым

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Публикации за 13.03.17

Глава Крыма предложил уволить ответственных за чистоту в Симферополе

Глава Крыма предложил уволить ответственных за чистоту в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксёнов в очередной раз раскритиковал симферопольскую власть.

Как передает корреспондент РИА , встретившись с главой крымской столицы Геннадием Бахаревым, глава Крыма констатировал: нынешние руководители подразделения, ответственные за уборку города, свои обязанности не выполняют и предложил их уволить. В качестве аргументов в пользу такого решения премьер привел перечень свалок: «На улице Б. Куна – свалка, на ГРЭСе – свалка прямо на остановке, за ДКП – свалка, там уже просто не пройти».

Бахарев в очередной раз пообещал прислушаться к совету, произвести кадровые и структурные изменения.

Зашла речь и о ремонте центра города – безобразное качество работ там обсуждается горожанами и руководством города и республики уже не первый месяц. Видимость работ (доделок и переделок) создается, но тем временем рушатся и коробятся следующие участки.

Бахарев пояснил: «Мы выезжали на место, ждём сейчас экспертизу. Предварительные данные там плачевны для подрядчика. Не буду опережать события, но мы уже входим в исковые отношения».

Тех, кто знает Симферополь, это «мы выезжали» может несколько покоробить: от одного здания администрации до места, о котором идет речь, 200 метров, от другого – меньше 100. К тому же ремонтировалась пешеходная зона.

Глава Крыма предупредил : «Все оплаты нужно остановить! Не принимать ничего до тех пор, пока не произойдёт сдача объекта и все дефекты не будут устранены. Данный вопрос вам под персональную ответственность».

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 13.03.17

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