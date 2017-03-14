На Украине надумали запретить двойное гражданство: крымчан не тронут, а вот чиновников «накажут»

Публикации за 14.03.17

На Украине собираются внести изменения в закон о гражданстве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», законопроект, предусматривающий отмену двойного гражданства, внес на рассмотрение парламента президент Украины Петр Порошенко. Документ определен как неотложный и будет рассмотрен в ближайшее время. В частности, изменениями будут внесены в пункт об основаниях для потери украинского гражданства. Согласно законопроекту, лица с двойным гражданством могут лишиться украинского, если стали подданными другой страны добровольно. При этом, по словам чиновников, крымчан, которые в являются гражданами России после проведения референдума в 2014 году, этот закон не касается: их якобы принудили.

Одновременно с этими изменениями рабочая группа разрабатывает законопроект о запрете двойного гражданства для высокопоставленных чиновников. Отметим, что некоторые украинские госслужащие, министры и парламентарии имеют по два, а порой и по три паспорта. Так, что в первую очередь чиновники накажут не простых украинцев, а самих себя.

Так, экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский собрал целую коллекцию паспортов: украинский, израильский и кипрский. Недалеко от него ушёл руководитель налоговой службы Украины Роман Насиров, который помимо гражданства Украины, является и гражданином Англии.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 14.03.17

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