NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 14.03.17

Севастопольцы требуют распустить Законодательное собрание / И хотят губернатора – не пришельца (ФОТО)

Севастопольцы требуют распустить Законодательное собрание И хотят губернатора – не пришельца (ФОТО)

В Севастополе под зданием Законодательного собрания недовольные горожане и представители оппозиционных партий устроили пикет.

Новый День: Севастопольцы требуют распустить Законодательное собрание

Как передаёт корреспондент РИА , протестующие вышли с плакатами «Депутаты, услышьте горожан!», «Позор команде Чалого!» и скандировали лозунги «Заксобрание в отставку!», «Требуем губернатора севастопольца!». В частности, горожане недовольны работой депутатов Заксобрания, которые, по мнению севастопольцев, «дискредитировали себя»: в городе низкие зарплаты, растут цены и тарифы, ужасная медицина, аналогичная ситуация сложилась и в сфере образования».

Новый День: Севастопольцы требуют распустить Законодательное собрание

Помимо отставки Заксобрания горожане требовали и внесения поправок в закон о выборах губернатора. Который, по мнению пикетирующих, подстроен под «одного человека». «Поправки, которые мы предложили, были проигнорированы. Власть не слышит своих горожан, и городу грозит, что губернатором опять станет человек, который к Севастополю никакого отношения не имеет», – сообщает пресс-служба КПРФ.

В пресс-службе Заксобрания РИА комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что в данный момент проходит сессия. На которой, кстати, рассматривается вопрос о выборах губернатора.

Как сообщал , эксперты раскритиковали проект закона о выборах губернатора Севастополя. Пока севастопольское правительство заявляет, что проект выборов отвечает федеральному законодательству, благодаря чему севастопольцы смогут выбрать главу города, эксперты и горожане негодуют. На общественных слушаниях проект получил негативную оценку. Кроме того горожане остались недовольны тем, что законопроект позволяет занять место градоначальника «пришельцу»: к такой должности, как губернатор, требование прописки и нескольких лет постоянного проживания в регионе не применяется на уровне федерального законодательства.

Фото пресс-службы КПРФ
Фото пресс-службы КПРФ

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 14.03.17

Из-за закрытия оползневой трассы под Севастополем парализовано движение (ФОТО). Горожане: «Скоро заклеят… изолентой». / Крымское шампанское может стать частным: завод «Новый Свет» собираются приватизировать. / Чиновника крымского Росстранснадзора осудят за взятку.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter