Севастопольцы требуют распустить Законодательное собрание / И хотят губернатора – не пришельца (ФОТО)

Публикации за 14.03.17

В Севастополе под зданием Законодательного собрания недовольные горожане и представители оппозиционных партий устроили пикет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», протестующие вышли с плакатами «Депутаты, услышьте горожан!», «Позор команде Чалого!» и скандировали лозунги «Заксобрание в отставку!», «Требуем губернатора севастопольца!». В частности, горожане недовольны работой депутатов Заксобрания, которые, по мнению севастопольцев, «дискредитировали себя»: в городе низкие зарплаты, растут цены и тарифы, ужасная медицина, аналогичная ситуация сложилась и в сфере образования».

Помимо отставки Заксобрания горожане требовали и внесения поправок в закон о выборах губернатора. Который, по мнению пикетирующих, подстроен под «одного человека». «Поправки, которые мы предложили, были проигнорированы. Власть не слышит своих горожан, и городу грозит, что губернатором опять станет человек, который к Севастополю никакого отношения не имеет», – сообщает пресс-служба КПРФ.

В пресс-службе Заксобрания РИА «Новый День» комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что в данный момент проходит сессия. На которой, кстати, рассматривается вопрос о выборах губернатора.

Как сообщал «Новый День», эксперты раскритиковали проект закона о выборах губернатора Севастополя. Пока севастопольское правительство заявляет, что проект выборов отвечает федеральному законодательству, благодаря чему севастопольцы смогут выбрать главу города, эксперты и горожане негодуют. На общественных слушаниях проект получил негативную оценку. Кроме того горожане остались недовольны тем, что законопроект позволяет занять место градоначальника «пришельцу»: к такой должности, как губернатор, требование прописки и нескольких лет постоянного проживания в регионе не применяется на уровне федерального законодательства.

Фото пресс-службы КПРФ

Севастополь, Анастасия Зук

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