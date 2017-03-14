Продовольственно небезопасен: Крым не может обеспечить себя собственными продуктами / Старую проблему озвучили на новом уровне

Публикации за 14.03.17

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что недостаточная обеспеченность Крыма собственными продуктами питания угрожает безопасности полуострова и его жителей.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», глава российского Совбеза, выступая на выездном совещании в Южном федеральном округе, заявил, что его «тревожит недостаточная самообеспеченность по ряду продуктов питания в республиках Адыгея, Калмыкия, Крым и городе Севастополе».

При этом, по словам Патрушева, такие южные территории как Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область – обеспечивают не только свои нужды, но и закрывают потребности жителей других регионов России – доля округа в общем объёме отечественной сельхозпродукции составляет более 18%.

Отметим, что дефицит крымских продуктов на полуострове – проблема не новая. По данным экспертов, производимого в республике хватает для удовлетворения всего лишь 35% потребностей населения в продовольствии.

Крымчанам не хватает молока, мяса, яиц и овощей, выращенных в республике.

С материка завозится почти 50% молочных продуктов, до трети мясной продукции. При этом привозные товары оказываются дешевле местных. Правда, качество оставляет желать лучшего.

Крымские фермеры объясняют: причина отсутствия на рынках местной сельхозпродукции кроется в том, что овощи и фрукты просто негде хранить – в Крыму нет хранилищ и складов для хранения – а продавать за бесценок свой урожай перекупщикам они не хотят.

Как уже сообщал «Новый День», за решение этой проблемы недавно взялись частные инвесторы.

Они собираются построить фруктохранилище вместимостью 30 тысяч тонн, консервный завод по переработке фруктов и овощей, а также теплицы на площади 23 гектара в Красногвардейском районе Крыма.

Другие предприниматели возведут хранилище на 2430 тонн в посёлке Гвардейское под Симферополем.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 14.03.17

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