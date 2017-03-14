NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 14.03.17

В Севастополе ищут преступника, надругавшегося над девочкой возле гимназии (ФОТО)

В Севастополе ищут преступника, надругавшегося над девочкой возле гимназии (ФОТО)

Новый День: В Севастополе ищут преступника, надругавшегося над девочкой возле гимназии (ФОТО)Севастополь, Март 14 (Новый День, Анастасия Зук) – В Севастополе ищут хромого злоумышленника, совершившего преступление в отношении малолетней девочки.

Как передаёт корреспондент РИА , инцидент произошёл 9 января неподалеку от гимназии № 1 имени Пушкина. Злоумышленника запечатлели камеры наружного наблюдения на одном из зданий.

Приметы подозреваемого: хромает, словно переваливается с одной ноги на другую, на вид примерно 45-50 лет, ростом около 180 см., среднего телосложения, лицо овальной формы, нос вытянутый вниз и узкий, брови светлые, широкие. Был одет в темно-серую вязаную шапку, коричневую короткую кожаную дубленку, штаны темного цвета, туфли на шнуровке с заостренными носами, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Севастополя.

Крым. Другие новости 14.03.17

Продовольственно небезопасен: Крым не может обеспечить себя собственными продуктами. Старую проблему озвучили на новом уровне. / Севастопольцы требуют распустить Законодательное собрание. И хотят губернатора – не пришельца (ФОТО). / «В святое место – только за деньги». Госдума узаконит платный въезд в исторические районы городов.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter