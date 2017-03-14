В Севастополе ищут преступника, надругавшегося над девочкой возле гимназии (ФОТО)

Публикации за 14.03.17

Севастополь, Март 14 (Новый День, Анастасия Зук) – В Севастополе ищут хромого злоумышленника, совершившего преступление в отношении малолетней девочки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошёл 9 января неподалеку от гимназии № 1 имени Пушкина. Злоумышленника запечатлели камеры наружного наблюдения на одном из зданий.

Приметы подозреваемого: хромает, словно переваливается с одной ноги на другую, на вид примерно 45-50 лет, ростом около 180 см., среднего телосложения, лицо овальной формы, нос вытянутый вниз и узкий, брови светлые, широкие. Был одет в темно-серую вязаную шапку, коричневую короткую кожаную дубленку, штаны темного цвета, туфли на шнуровке с заостренными носами, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Севастополя.

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