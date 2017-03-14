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Крым

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Публикации за 14.03.17

Они не пройдут: энергомост в Крым защитили от террористов

Они не пройдут: энергомост в Крым защитили от террористов

Крымский энергомост получил дополнительную защиту от террористов. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Как передаёт корреспондент РИА , для обеспечения антитеррористической безопасности энергомоста, который связывает Краснодарский край и полуостров, приняты дополнительные меры: проведена инвентаризация электросетевого хозяйства, также все объекты ТЭК прошли категоризацию, только после которой были актуализированы их паспорта безопасности.

По словам Патрушева, работа по энергетической безопасности и противодействию криминальной деятельности в топливно-энергетическом комплексе проведена во всём Южном федеральном округе. Проверки ТЭК позволили выявить и возместить материальный ущерб на сумму более 715 млн рублей.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 14.03.17

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