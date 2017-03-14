Они не пройдут: энергомост в Крым защитили от террористов

Публикации за 14.03.17

Крымский энергомост получил дополнительную защиту от террористов. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», для обеспечения антитеррористической безопасности энергомоста, который связывает Краснодарский край и полуостров, приняты дополнительные меры: проведена инвентаризация электросетевого хозяйства, также все объекты ТЭК прошли категоризацию, только после которой были актуализированы их паспорта безопасности.

По словам Патрушева, работа по энергетической безопасности и противодействию криминальной деятельности в топливно-энергетическом комплексе проведена во всём Южном федеральном округе. Проверки ТЭК позволили выявить и возместить материальный ущерб на сумму более 715 млн рублей.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 14.03.17

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