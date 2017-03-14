Завод «Залив» в Керчи поработает на туристов

Керченский судостроительный завод «Залив» представил проект высокоскоростного пассажирского теплохода класса «люкс» проекта А145.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», во время визита на предприятие заместителя директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Николая Шабликова, ему продемонстрировали каркас будущего судна.
Предполагается, что в готовом виде теплоход будет рассчитан на 12 пассажиров и может провести в автономном плавании до 24 часов. Помимо комфортабельных двуспальных кают, на судне будут оборудованы конференц-зал на 10 персон, кухня, бар, сауна, зона отдыха, а также обеспечен доступ к спутниковому телевидению и WI-FI.
Однако окончание строительства, по словам директора «Залива» Андрея Жердева, зависит от решения правительства. Завод, в свою очередь, готов побороться за госзаказ на изготовление пассажирских судов, которые обеспечат морское транспортное сообщение между Крымом и материком, со своим главным конкурентом – судостроительной корпорацией «Звезда» в Приморском крае.
«Задача президента – связать города крымского полуострова с доступным тарифом, с доступным билетом. Министерство сейчас пытается нащупать ту составляющую, при которой это было бы целесообразно. Главное – предоставить морское сообщение такого качества, при котором турист будет наслаждаться морской поездкой и красотами полуострова», – цитирует Николая Шабликова керченский городской сайт kerch.com.ru.
По словам чиновника Минпромторга, тем не менее, у предприятия есть все шансы получить этот госзаказ.
Между тем, уже в июле текущего года предприятие планирует спустить на воду два высокоскоростных теплохода класса «эконом».
Керчь, Галия Шакирова
Керчь. Другие новости 14.03.17
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