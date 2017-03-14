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Крым

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Публикации за 14.03.17

Депутаты Европарламента прорвут политическую блокаду Крыма

Депутаты Европарламента прорвут политическую блокаду Крыма

В Крыму ожидают массовый десант иностранных политиков.

Как передает корреспондент РИА , 19-21 марта, когда крымчане будут праздновать третью годовщину воссоединения полуострова с Россией, на полуострове гамерены побывать депутаты Европарламента и национальных парламентов некоторых европейских стран, среди которых Германия, Великобритания, Чехия, Сербия и страны Прибалтики. Также планируется приезд политиков из Бразилии, Киргизии и, что примечательно – Украины.

Всем визитерам обещают дать возможность беспрепятственно пообщаться с жителями полуострова, чтобы составить собственное мнение о жизни российского Крыма, а также предложат ознакомиться с учебными заведениями.

Кроме того, будет организована встреча с местными властями и общественностью, отмечает РИА «Крым».

Напомним, депутаты Европарламента и раньше посещали российский Крым. Одним из самых скандальных визитов европейских политиков стал приезд немецкого депутата Европарламента Маркуса Претцеля, принявшегося участие в работе Ялтинского международного экономического форума, что возмутило нардепа Украины Георгия Логвинского. По его доносу, Претцель вместе с рядом других иностранных политиков, стал фигурантом соответствующего расследования так называемой прокуратуры АРК.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 14.03.17

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