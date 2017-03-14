Экс-президент Украины, обвиняемый в госизмене, настаивает на референдуме в Донбассе

Публикации за 14.03.17

На Украине дело Виктора Януковича о госизмене передали в суд, а сам экс-президент в очередной раз предлагает провести референдум в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», адвокаты Януковича подали заявление в генпрокуратуру с требованием закрыть уголовное дело о госизмене в связи с отсутствием состава преступления. Между тем, обвинительный акт по делу военная прокуратура уже передала в суд. Украинская сторона утверждает, что имеет достаточную возможность доказать виновность экс-президента.

Тем временем сам Янукович предлагает в случае невыполнения властями Украины минских соглашений, провести референдум в Донбассе. По его мнению, такую идею разрешения конфликта подержат все украинцы, а жители ДНР в свою очередь, получат возможность разговаривать на любом языке, в том числе на русском.

Напомним, в феврале Янукович уже поднимал вопрос референдума в самопровозглашённых республиках. Тогда экс-президент Украины разослал обращение мировым лидерам, в котором предлагал создать спецкомиссию для мониторинга расследования преступлений Майдана, провести референдум о статусе Донбасса, а к переговорам «нормандского формата» привлечь представителей ДНР и ЛНР. Свое письмо Янукович адресовал главам России, США, Германии, Франции, Польши, а также главе ПАСЕ, генсеку Совета Европы и спикеру Европарламента.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 14.03.17

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