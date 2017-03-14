Хотели быть артистами, а стали кассирами: менее половины крымчан довольны своей работой

Публикации за 14.03.17

Менее полвины жителей Крыма довольны своей работой: детские мечты о профессии воплотились, по большей части, у программистов, врачей и военных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служба исследований компании HeadHunter выяснила, кем жители Крыма хотели быть в детстве и кем стали в реальности.

Оказалось, что только 8% опрошенных имеют профессию, близкую к мечтам детства. 6% полностью реализовали свою мечту, а 2% оказались в смежной или схожей профессиональной области.

Мало кто из детей мечтает стать менеджером по продажам, крымчане – не исключение, в детстве им нравятся другие профессии. Почти каждый десятый житель Крыма (8%) в детстве мечтал стать врачом, популярной была профессия учителя (7%), ветеринара (4%), водителя (3%), военного/офицера (3%) и космонавта (3%). Маленькие крымчане хотели быть артистами, археологами, милиционерами, пилотами и певцами.

Однако, повзрослев, стали работать менеджерами по продажам (8%), инженерами (7%), бухгалтерами (6%), продавцами и кассирами (4%), экономистами (4%).

О карьере балерины мечтали 1,3% опрошенных, примерно столько стали водителями и переводчиками.

Чаще всего детские мечты и взрослая реальность совпадают у программистов (13%), юристов (9%), врачей (8%), инженеров (7%) и военных (5,5%). У некоторых опрошенных ожидания и реальности совпали частично. Например, мечтавшие стать художниками и модельерами в итоге работают дизайнерами; желавшие быть следователями и детективами стали юристами; юные «бизнесмены» работают директорами компаний; «врачи» – ветеринарами; «писатели» – сценаристами или журналистами.

В итоге 41% жителей Крыма довольны своей работой. Каждый третий отчасти доволен, отчасти нет. И 11% разочаровались в выбранной профессии.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 14.03.17

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