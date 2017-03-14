Ученые: В Черном море велика опасность цунами

Публикации за 14.03.17

В Черном море велика опасность цунами. Поэтому необходимо создать службу по предупреждению.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу пришли исследователи из Института вычислительных технологий СО РАН и Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН в рамках проекта «Оценка цунами-опасности побережья Курило-Камчатского региона, Японского, Охотского и Черного морей».

«Следует учитывать разницу в физико-географических и морфологических характеристиках побережья. На подверженном большим приливам, тайфунам и сильным штормам Курило-Камчатском побережье однометровое цунами может пройти незамеченным. Та же самая волна на переполненных в разгар курортного сезона галечных пляжах Крыма или Сочи способна оказаться очень опасной, а трехметровая – привести к поистине катастрофическим последствиям», – заявил заведующий лабораторией изучения цунами ИВМиМГ СО РАН, доктор физико-математических наук Вячеслав Гусяков.

Как утверждается на сайте издания Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири», «ХХ век не принес ни одного случая сильных катастрофических волн», поэтому Черное море и получило свою репутацию «ласкового» моря. Но ученые, вспоминая историю, считают, что это не вполне заслуженно.

«В ходе выполнения нашей работы была проведена полная ревизия исторического каталога цунами для Черного моря. Он практически удвоился (главным образом благодаря историческим и архивным изысканиям, проведенным сотрудником Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН доктором геологических наук Андреем Никоновым) и сейчас включает около 50 случаев цунами, наблюдавшихся в Черном море на протяжении последних 2,5 тысяч лет», – рассказал Гусяков.

По информации ученых, среди этих 50 случаев – волны цунами до 5 метров, а иногда и до 8 метров, вызвавшие гибель таких древних городов как Пантикапей, Диоскурия, Себастополис, а также многих прибрежных поселений.

Напомним, есть версии, что именно цунами привело к затоплению десятков кораблей и гибели более тысячи человек в Черном море в период Крымской войны в 1854 году. Цунами называют и мощную волну высотой до метра, повредившую коммуникации на полуострове во время знаменитого землетрясения в Крыму в 1927 году.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 14.03.17

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