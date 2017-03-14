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Крым

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Публикации за 14.03.17

Непреодолимый соблазн: крымские чиновники продолжают брать взятки и садиться в тюрьму

Непреодолимый соблазн: крымские чиновники продолжают брать взятки и садиться в тюрьму

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю передали в суд дело бывшего начальника отдела Госжилнадзора.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», чиновника обвиняют в получении взятки в 50 тысяч рублей.

По данным следствия, в сентябре прошлого года к начальнику отдела Госжилнадзора обратилась председатель одного из жилищных кооперативов. В связи со сменой формы правления женщина просила исключить дом по улице Тарутинской из списка зданий, которые обслуживает ООО «РЭП «Севжилфонд», поскольку данная фирма не спешила рассматривать ее заявление. За содействие в решении вопроса чиновник потребовал 50 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба севастопольского Следкома, коррупционер был задержан оперативниками после получения требуемой суммы через посредника.

Последний накануне был осуждён по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 291.1 УК РФ (покушении на посредничество во взяточничестве) и приговорен к одному году лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года.

Максимальное наказание, которое грозит бывшему начальнику Госжилнадзора за « получение взятки должностным лицом в значительном размере» (ч.2 ст.290 УК РФ) – лишение свободы сроком до 6 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки и запрет на право занимать определённые должности в течение трёх лет.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 14.03.17

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