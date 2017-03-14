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Крым

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Публикации за 14.03.17

В Крыму предлагают построить завод по разведению калкана

В Крыму предлагают построить завод по разведению калкана

Правительству России предлагают построить в Крыму завод по разведению камбалы-калкана.

Как передает корреспондент РИА , предполагается, что финансирование строительства может стать одной из мер по возмещению негативного воздействия на морские ресурсы крупномасштабными строительными проектами. Предложение было озвучено в Севастополе на выездном заседании Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета.

Предполагается, что на строительство завода, место для которого уже подобрали в Керчи, может быть затрачено 250 миллионов рублей. Его прогнозируемая мощность составит более 1 миллиона мальков. В Росрыболовстве считают: если проект будет одобрен правительством в ближайшее время, то предприятие может заработать уже в 2018 году.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 14.03.17

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