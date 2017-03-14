В Якутии намерены с жаром отметить годовщину Крымской весны

Публикации за 14.03.17

Жители Якутии, которые одними из первых подружились с Крымом и Севастополем после его присоединения к России, отмечать третью годовщину Крымской весны будут целую неделю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», праздничные мероприятия пройдут во всех районах республики.

В школах Якутии организованы классные часы и конкурсы рисунков, посвящённые мартовским событиям 2014-го года. Якутяне также вспомнят казаков якутского казачьего полка, который принимал участие в обороне Севастополя в Крымской войне 1853-1856 годов.

Главный митинг состоится 18 марта в Якутске. В этот же день столичная молодёжь устроит «Хоровод дружбы народов», а в Зелёном лугу состоятся скачки на оленях, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

«Этот праздник сопоставим с Днём Победы, особенно с учётом того, какую консолидирующую роль сыграло для общества в нашей стране возвращение Крыма. С верой в силу и волю нашего народа, с гордостью за свою страну и за своего президента, мы празднуем дату, символизирующую дружбу и братство всех жителей многонационального российского государства – от Камчатки до Калининграда, от Якутии до Крыма. Для нас особенно важно, что это произойдет в год 385-летия вхождения Якутии в состав российского государства», – цитируют РИА «Новости» главу Якутии Егора Борисова.

По его прогнозам, в праздничных мероприятиях примут участие несколько тысяч жителей республики.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 14.03.17

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