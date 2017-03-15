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Крым

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Публикации за 15.03.17

Себя не обидел: главврач ялтинского санатория незаконно начислял себе премии

Себя не обидел: главврач ялтинского санатория незаконно начислял себе премии

Ялтинские следователи возбудили уголовное дело в отношении главного врача одного из санаториев ЮБК.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», 55-летний медработник руководящего звена сам себе назначил премию, передал соответствующий приказ на исполнение в бухгалтерию санатория и получил обозначенные в документе деньги.

«Глава учреждения не вправе единолично принимать решения о начислении и выплате себе надбавок и премий и издавать на основании таких решений приказы, , – сообщает пресс-служба МВД по Крыму. Поэтому действия главврача квалифицирована как присвоение вверенных ему денежных средств. Сумма «премии» не уточняется.

Следственный отдел УМВД России по г. Ялте возбудил уголовное дело по ч.3 ст.160 (присвоение или растрата) УК РФ. Максимальное наказание, которое может грозить главврачу – лишение свободы сроком до 6 лет.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 15.03.17

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