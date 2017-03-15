Экспресс домой: крымским татарам упростят возвращение на родину

Публикации за 15.03.17

Депортированные народы из Крыма смогут получить вид на жительство в России в упрощенном порядке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», 16 марта Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы России рассмотрит законопроект, позволяющий незаконно депортированным из Крыма в 1944 году получать вид на жительство в упрощенном порядке. Согласно законопроекту, депортированные смогут получать вид на жительство в РФ на основании справки о реабилитации, выданной МВД, прокуратурой или судом. Нововведения коснутся не только крымских татар, но и немцев, армян, болгар, греков, а также их близких родственников: супругов, детей, внуков, сестёр, братьев, усыновителей и родителей, пишут «Известия».

Отметим, что на сегодняшний день иностранцы, чтобы получить вид на жительство, должны прожить в России не менее года.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 15.03.17

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