Бизнес против науки: владелец ночного клуба в Севастополе не дает развивать инновационное приборостроение

Публикации за 15.03.17

Севастопольский ночной клуб «Премьер» не желает расставаться с помещением, переданным Морскому гидрофизическому институту РАН.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», владелец клуба не соглашается с доводами чиновников и ученых, пытаясь отстоять свою позицию через суд.

«Весь имущественный комплекс принадлежит Росимуществу, то есть, это федеральная собственность. Росимущество передало весь этот комплекс в управление Федеральному агентству научных организаций, которое закрепило его за нами в оперативном управлении. То есть, мы имеем право его использовать для нашей основной деятельности, но не сдавать аренду или как-то еще распоряжаться им», – пояснил директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.

По его словам, срок договора аренды клубом нужных ученым помещений закончился еще в 2015 году. Однако владелец заведения настаивает на том, что имеет документы 2013 года о продлении аренды на десять лет. В РАН же придерживаются позиции, что эти документы были подписаны с Морским гидрофизическим институтом национальной академии наук Украины, а сейчас институт относится к России и правопреемником официально не является.

В 2016 году в дело вмешался департамент земельных и имущественных отношений правительства Севастополя, подав в суд на ночной клуб, потребовав освобождения помещения и выплаты компенсации за незаконное использование имущества. Суд встал на сторону чиновников, но владелец подал апелляцию, а потом направил кассационную жалобу. В РАН считают, что таким образом предприниматель намеренно затягивает процесс своего выселения из комплекса, что негативно отражается на работе ученых, которым не хватает помещений для своих исследований.

«Это помещение будет использовано для развития инновационного приборостроения. В данный момент времени многие структурные подразделения занимают намного меньше места, чем им нужно для полноценной работы. Поэтому, безусловно, это помещение будет сразу использоваться по прямому научно-технологическому направлению», – рассказал Коновалов в сюжете телеканала «НТС».

Севастополь, Леонид Маковецкий

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