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Крым

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Публикации за 15.03.17

Шампанское надо пить в Тайшете, а пельмени варить – в Симферополе. Стоимость продуктов в России не связана с географией

Шампанское надо пить в Тайшете, а пельмени варить – в Симферополе. Стоимость продуктов в России не связана с географией

Стоимость продуктов в России не связана с географией: например, в Крыму, испытывающем проблемы в животноводстве, мясные полуфабрикаты дешевле, чем в других регионах, а вино – дороже.

Как передает корреспондент РИА , Росстат дает возможность сравнить стоимость многих продуктов и товаров в разных регионах РФ. Сейчас опубликованы данные за февраль.

Сравним, например, стоимость килограммовой пачки пельменей или равиолей. В Симферополе она стоит 172 руб, в Керчи – 203 руб, в Нижнем Тагиле – 301, в Южно-Сахалинске – 334 руб.

При анализе стоимости обеда в кафе вектор роста стоимости «переворачивается»: один человек заплатит за свой обед в Иркутске 249 руб, в Новосибирске – 315, в Евпатории – 495, в Симферополе – 502 руб.

Ужинать в ресторане, если верить Росстату, надо в Севастополе – 1 тыс 488 руб. В других местах средний ценник примерно одинаков: Республика Крым 2 тыс 270, Башкортостан – 2 тыс 045, Татарстан – 2 тыс 263 руб.

Ситуация с отечественным шампанским (которое, напомним, массово производится в Крыму) еще удивительнее. Статистика приводит данные по ценам не за бутылку, а за литр игристого вина: Тайшет – 310 руб, Иркутск – 347, Симферополь – 456, Евпатория – 501. Данных по Ялте, к сожалению, нет.

Симферополь, Март, Ольга Картошина

Симферополь, Март. Другие новости 15.03.17

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