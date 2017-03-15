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Крым

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Публикации за 15.03.17

В Крыму задержали налётчиков, ограбивших аптеку / Грабители действовали по наводке бывшего сотрудника

В Крыму задержали налётчиков, ограбивших аптеку Грабители действовали по наводке бывшего сотрудника

Правоохранители задержали банду грабителей, вынесших из аптеки в Феодосии почти полмиллиона рублей.

Как передаёт корреспондент РИА , инцидент произошёл в конце февраля. Бывший сотрудник аптеки предложил своим приятелям план грабежа. Так четверо жителей одного из крымских сёл с конца декабря готовились к налёту. Действовали молодые люди по спланированной схеме: один стоял на «страже», второй «устранил» помеху в виде фармацевта, третий – похитил деньги, а четвёртый – водитель был наготове и поджидал их в машине. Злоумышленники вынесли из аптеки 418 тыс рублей и видеорегистратор, а фармацевту нанесли телесные повреждения.

Налётчики задержаны, они уже сознались в содеянном. Трое находятся под стражей, ещё один – на подписке о невыезде. За разбой участники банды могут получить на каждого по 12 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба МВД Крыма.

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 15.03.17

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