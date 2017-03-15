На Южном берегу Крыма скупают элитную недвижимость – не останавливает даже повышение цен

Публикации за 15.03.17

В Крыму растет спрос на элитное жилье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты по недвижимости зафиксировали увеличение с начала года продаж крымской «элитки» на 60%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит «Портал элитной недвижимости», ссылаясь на экспертов резиденции «Дипломат».

Большинство сделок заключается с недвижимостью, расположенной на Южном берегу Крыма. Специалисты прогнозируют, что спрос в скором времени вырастет еще больше: очередной скачок по продажам может произойти в весенне-летний период.

При этом прогнозируется и увеличение цен. По мнению экспертов, в связи с активностью покупателей и отсутствием новых проектов, элитное жилье может подорожать на 20%. Сейчас на лоты с уже построенным жильем приходится не более 5% рынка.

А вот на вторичном рынке дорогого жилья ситуация другая – специалисты фиксируют снижение цен. Так, к концу 2016 года стоимость квадратного метра в такой «элитке» уменьшилась примерно на 20%. Падение связывают с «адаптацией рынка к текущим реалиям» и пересмотром самими владельцами недвижимости стоимости явно переоцененных объектов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 15.03.17

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