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Крым

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Публикации за 15.03.17

В Ялте с поличным поймали наркоторговца / Полицейские изъяли у него около тысячи доз синтетики

В Ялте с поличным поймали наркоторговца Полицейские изъяли у него около тысячи доз синтетики

Ялтинские полицейские задержали наркоторговца во время закладки «соли» в один из тайников.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», при личном досмотре сотрудники правоохранительных органов обнаружили в карманах у 27-летнего «гостя» Крыма, временно проживающего в Симферополе, 56 полимерных пакетов с порошкообразным веществом общим весом более 100 грамм.

Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, этого количества хватило бы на тысячу разовых доз наркотика.

Кроме того, полицейские изъяли электронные весы с остатками порошка, пакеты для упаковки, мобильный телефон с фотоснимками мест закладок в разных частях города и 105 тысяч рублей, которые наркоторговец, по его словам, получил от продажи «соли».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в крупных размерах). С учётом задержания с поличным у заезжего гостя есть все шансы провести за решёткой ближайшие 20 лет.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 15.03.17

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